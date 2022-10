Dansk Oscar-håb er en både dygtig og modig radikalt systemkritisk film

Den iransk-danske instruktør Ali Abbasis ”Holy Spider” er en højaktuel og kritisk oppositionel thriller, hvis modbydelighed viser det regime, den er et mørkt spejlbillede af

Oprøret i Iran, hvor frygtløse kvinder går på gaden, brænder deres tørklæder og flår deres niqab i stykker i protest mod et misogynt og diktatorisk regime, har fået en film, der globalt kan booste den livsvigtige sag. Det er ”Holy Spider” skabt af den iransk-danske instruktør Ali Abbasi, der ved, hvad han filmer om så indgående, at filmen går uafrysteligt og direkte ind under huden.

De kvinder og mænd, der i disse uger protesterer på gaden i de iranske byer og på de sociale medier, gør det, fordi det forstenede iranske regime regulært aldrig har haft skyggen af legitimitet og ikke hører en anstændig verden til. Anledningen kender vi alle: Det groteske iranske ”moralpoliti” tævede en ung kvinde til døde, fordi hun angiveligt ikke levede op til myndighedernes kvindeundertrykkende kodeks.