Dansk oscarbud sætter fokus på iransk kvindehad

Det danske bud på en oscarnominering, "Holy Spider", er ifølge instruktøren en støtte til de protester, der foregår i Iran lige nu.

Den dansk-iranske instruktør Ali Abbasi står bag filmen, og han er stolt af at skulle repræsentere Danmark i kapløbet om en Oscar.

- Jeg har til tider følt, at selv om jeg har boet i Danmark i 15 år, er jeg blevet set som én, der kommer udefra. Men denne gang føler jeg, at folk ser mig som en del af det her land og filmbranchen.

- Det varmer mit hjerte, det må jeg sige, siger han.

"Holy Spider" er inspireret af en virkelig historie om en iransk seriemorder, der går målrettet efter kvindelige prostituerede. I filmen efterforsker en kvindelig journalist mordene.

Instruktøren beundrer den danske oscarkomité for at sende filmen videre.

- Vi har gået gennem meget besvær for at lave filmen, fordi det er vigtigt at sætte fokus på den misogyni, der foregår i Iran. Enhver mulighed for at sprede budskabet, tror jeg, bydes velkomment af hele den danske filmbranche, siger Ali Abbasi.

Han mener, at "Holy Spider" kan sætte fokus på den "blinde, klodsede vold", der foregår i Iran.

- Jeg håber virkelig, at jeg er en torn i øjet på de iranske myndigheder lige nu, der bruger vold, magtmisbrug og brutalitet til at kontrollere folket, siger instruktøren.

Ali Abbasi er født i Iran i 1981, men forlod landet i 2002.

I alt 76 mennesker er blevet dræbt i Iran de seneste uger, fordi de protesterede mod en 22-årig kvinde, der mistede livet, efter hun blev anholdt af Irans moralpoliti.

Hun blev anholdt, fordi hendes tørklæde ikke dækkede hendes hår godt nok.

Filmen bliver af Irans filmforbund kaldt for "falsk og ulækker" og beskyldt for at tegne et "forvrænget billede af det iranske samfund". Ali Abbasi fik heller ikke lov til at optage filmen i Iran. Den blev i stedet optaget i Jordan.

Ali Abbasi blev uddannet fra Den Danske Filmskole i 2011. Han debuterede i 2016 med filmen "Shelley", og to år senere fik han sit internationale gennembrud med filmen "Grænse".

Det danske bud på en oscarnominering kan ses i de danske biografer fra 13. oktober.

/ritzau/