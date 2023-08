Dansk prædikant deporteret til Danmark efter fængsling i USA

Den danske prædikant Torben Søndergaard er efter mere end et års fængsling i USA blevet deporteret til Danmark.

Det bekræfter en talsperson for det amerikanske immigrationsbureau, ICE, til mediet B.T. mandag.

I et Facebook-opslag fra Torben Søndergaard lyder det ifølge mediet, at han var "uskyldigt anholdt og fængslet af FBI og Homeland Security for at udgøre en national trussel ved at smugle våben til USA".

Torben Søndergaard har tidligere afvist alle anklager om våbensmugling. I stedet skulle tilbageholdelsen ifølge prædikanten handle om problemer med hans opholdstilladelse, skriver B.T.

Artiklen fortsætter under annoncen

En talsperson fra ICE afviser over for Ekstra Bladet, at anklager om våbensmugling skulle indgå i anklagemyndighedens materiale imod danskeren.

Torben Søndergaard er selvudnævnt kristen reformist. Han mener at kunne helbrede folk og uddrive dæmoner, skriver B.T.

Prædikanten og hans kristne bevægelse var i 2019 genstand for hård kritik i TV 2-dokumentaren 'Guds Bedste Børn'.

I dokumentaren sås blandt andet, hvordan han og hans bevægelse udførte dæmonuddrivelser.

Flere tidligere medlemmer af bevægelsen fortalte i dokumentaren desuden, hvordan psykisk syge var stoppet med at tage deres medicin efter angiveligt at være blevet helbredt ved dæmonuddrivelser.

Dokumentaren fik flere politikere til at kræve, at prædikanten skulle undersøges for kvaksalveri.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Ekstra Bladet har Torben Søndergaard flere gange siden dokumentaren erklæret, at han følte sig truet og udsat for religiøs og politisk forfølgelse i Danmark.

Angiveligt skulle det være årsagen til, at han i 2019 emigrerede til USA.

Ifølge Ekstra Bladet skriver det kristne medie CBN, at Torben Søndergaard efter deportationen til Danmark er gået under jorden i et ukendt tredje land.

Her afventer han resultatet af ICE's efterforskning og en ny ansøgning om at få opholds- og arbejdstilladelse i USA, skriver mediet.

/ritzau/