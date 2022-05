Dansk solodanser får tre afgørende minutter på Eurovision-scenen

Selv om Danmark ikke gik videre fra semifinalen i Eurovision, så er der stadig danskere, der kan være med til at vinde trofæet, når konkurrencen finder sin vinder lørdag aften i Torino i Italien.

Og én dansker skal endda på scenen og optræde for de mange tusind fans i PalaOlimpico og millioner af tv-seere.

Dog ikke med sang men i stedet med en solodans.

Luc Boris André - der bare kalder sig Boris - fra København skal nemlig optræde med en solodans under fremførelsen af Aserbajdsjans bidrag, der i år er sangen "Fade to Black". Den bliver sunget af Nadir Rustamli.

- Jeg synes, det er vildt fedt. Det giver noget, at der kun er fokus på én danser. Det er fedt at komme på scenen og se så mange mennesker, der kigger på en. Og vi har rigtig god kemi, mig og Nadir. Normalt er der en stram koreografi, men jeg har fået lov til at lege lidt med det, fortæller han.

Han er ikke den eneste dansker på Aserbajdsjans hold i år.

Sangen "Fade to Black" står blandt andre den danske sangskriver Thomas Steengaard nemlig bag, og så er Mads Engaard for fjerde år i træk med som såkaldt sceneinstruktør for landet.

- Eurovision er en sangkonkurrence, men det er også et tv-program, hvor de tre minutters optræden er super vigtig. Det er noget, nogle seere går meget op i - hvordan bliver sangen forløst på scenen, forklarer Mads Enggard.

- Så det er min opgave at lave sangen til billeder sammen med den pågældende artist. Og det er et rigtig sjovt og spændende arbejde, siger han.

Det er ham, der har hyret Luc Boris André til jobbet.

- Vi arbejdede sammen under "X Factor". Og så spurgte han mig, om jeg ville tage til Italien og danse i den aserbajdsjanske optræden, forklarer Luc Boris André.

For ham er det ikke uvant at stå på scenen foran mange mennesker. Udover at have danset i "X Factor", har han også Eurovision-erfaring.

- Jeg var med i 2014, da Eurovision blev holdt i København, og jeg har også turneret med Emmelie de Forest, da hun vandt i 2013, fortæller han.

Showet kan ses på DR1 klokken 21.00.

/ritzau/