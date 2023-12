Danske aviser giver dronningen æren for kongehusets popularitet

De danske aviser og deres chefredaktører reagerer med både overraskelse og anerkendelse på dronning Margrethes udmelding om, at hun abdicerer.

Politikens chefredaktør, Christian Jensen, skriver i sin leder, at "selv de mest forbenede republikanere må anerkende værdigheden og storheden i både dronning Margrethes måde at regere og nu abdicere på".

- I et halvt århundrede har hun forenet, formet og formuleret et fælles sprog og en retning for nationen.

- Hun abdicerer fra tronen på et tidspunkt, hvor intet europæisk kongehus nyder større opbakning og agtelse i sin befolkning.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Alt det bærer dronning Margrethe æren for, skriver Christian Jensen.

Udmeldingen om, at dronningen træder tilbage efter 52 år på tronen, kom under hendes nytårstale. Jyllands-Postens chefredaktør, Marchen Neel Gjertsen, oplevede i den forbindelse for første gang i sit liv, at dronningens nytårstale fik hende til at fælde en tåre.

Hun mener, at vi skal anerkende og huske dronning Margrethe for, "hvor klogt hun brugte sit ord og sin tid".

- Dronningen demonstrerede det vigtige. At vi alle sammen hver for sig og især i fællesskab kan skabe den nødvendige forandring. Hvis vi tager ordet, når vi får det. Hvis vi sætter de andre før os selv.

- Hvis vi tror på lederskab og demokrati. Hvis vi mener, at det gør en forskel, hvad vi siger, skriver hun i en kommentar.

Tom Jensen, der er chefredaktør på Berlingske, påpeger i en kommentar, at dronningen i et interview i samme avis i 2020 sagde, at man har "pligt til at blive", når man har en rolle som hendes.

Med det mente hun, at hun ikke havde tænkt sig at træde tilbage som dronning før sin død.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er et brud med alle traditioner, skriver Tom Jensen om abdiceringen.

- Og måske derfor er selve denne opsigtsvækkende gerning også den nu 83-årige monarks sidste, men afgørende bidrag til moderniseringen af det danske kongehus, lyder det videre.

Ansvarshavende chefredaktør hos Jysk Fynske Medier og blandt andet JydskeVestkysten Peter Orry påpeger i sin leder, at dronningens abdicering kommer på et tidspunkt, hvor hun har overvældende folkelig opbakning.

Dronningens fratrædelse kunne ikke være mere værdig, mener han.

- Fordi dronningen er den, hun er, og fordi hun i 52 år har løst sine opgaver med en aldrig svigtende dedikation, står monarkiet stærkere end nogensinde, skriver Peter Orry i lederen.

Dronning Margrethe forlader tronen 14. januar 2024, hvor kronprins Frederik får titel af konge og bliver Danmarks statsoverhoved.

/ritzau/