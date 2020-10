Danske Biografer: Kæmpe streg i regningen at 007-premiere udskydes

Landets biografer lider under coronakrisen. Udskydelse af 007-film får store konsekvenser, siger direktør.

Coronakrisen og afstandsrestriktioner har kostet de danske biografer dyrt.

Derfor er det også en "kæmpe streg i regningen", at premieren på den nye 007-film er blevet udskudt endnu engang.

Det siger Lars Werge, der er direktør i Danske Biografer - brancheforeningen for landets biografer.

- Der var meget store forventninger til, at Bond-filmen kunne sælge mange hundredtusinder af billetter. Og det er det, vi har brug for lige nu - at sælge mange billetter.

- Vi har haft en forfærdelig sommer og efterår, og det her hjælper bestemt ikke på det, siger han.

Den 25. film i rækken om den britiske agent James Bond, "No Time To Die", skulle have haft premiere i november, men er nu udskudt til den 2. april næste år, lyder det lørdag i en udtalelse på filmens hjemmeside.

Den danske premieredato er endnu ikke fastlagt.

Årsagen er coronapandemien, og udskydelsen sker, så filmen kan blive set i biografer verden over. Filmen er færdigproduceret og skulle oprindelig have haft premiere i foråret.

Med udskydelse af den store, internationale 007-film frygter Lars Werge, at flere store film som eksempelvis Wonder Woman 1984 kan følge efter og udskyde deres premieredato.

- Jeg kan godt være nervøs for, at andre store film får second thoughts (bliver i tvivl, red.) og vil skubbe deres premieredatoer.

- Hvis det her bliver starten på en generel udskydelse på fire-fem-seks måneder, så tror jeg, vi kommer til at se, at flere biografer ikke kan holde til det og må lukke, siger han.

Ifølge Lars Werge ligger de danske biografer under 50 procent af billetsalget i 2019. Det skyldes hovedsageligt færre film i biograferne og færre gæster på grund af restriktioner, siger han.

/ritzau/