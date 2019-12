Danske bud på europæisk filmhæder snydt af sort komedie

Både skuespiller Trine Dyrholm og filmen "Ditte & Louise" måtte lørdag se sig slået af filmen "The Favourite".

Den britisk-amerikanske komedie "The Favourite" løb med flere af de store priser ved lørdagens European Film Awards - i to tilfælde for næsen af de to danske nominerede.

Den sorte komedies succes kom på tværs af danske Trine Dyrholms chance for en European Film Award for årets bedste europæiske skuespillerinde.

Trine Dyrholm var nomineret for sin rolle i "Dronningen", der også er det danske bud i kategorien bedste internationale film ved Oscar-uddelingen i Hollywood næste år.

Lørdag aften måtte hun se statuetten ved European Film Awards, der kaldes Europas svar på Oscar-uddelingen, gå til Olivia Colman. Hun spiller hovedrollen som dronning Anne i "The Favourite" og har allerede modtaget en Oscar for den indsats.

Det blev også "The Favourite", der løb med prisen for årets bedste europæiske komedie. Her var den danske film "Ditte Louise" blandt de nominerede, men også her løb den britisk-amerikanske film med hæderen.

Det var ikke kun de danske nominerede, der måtte strække våben over for "The Favourite", der løb med flere af de andre store priser.

Ud over prisen for årets europæiske film fik filmens instruktør, Yorgos Lanthimos fra Grækenland, også en pris for sit arbejde med filmen.

Der var også andre, der fik lov at komme på scenen og modtage hæder for deres arbejde. Spanske Antonio Banderas vandt prisen for bedste europæiske skuespiller for sin rolle i Pedro Almodõvars "Smerte og Ære."

Selv om hverken Trine Dyrholm eller Ditte Hansen og Louise Mieritz fra "Ditte Louise" fik lov at komme på scenen, var der dog rigeligt med dansk islæt over prisuddelingen.

Den danske skuespiller Jakob Cedergren var med til at uddele prisen for bedste europæiske manuskript. Og kollegaen Claes Bang stod for at uddele prisen for bedste europæiske skuespiller - en pris, som han selv vandt i 2017.

/ritzau/