Danske demonstranter vil fylde busser til Eurovision i Malmø

Omkring 500 demonstranter fra Danmark forventes torsdag at fylde otte busser med kurs mod Malmö Arena for at tilslutte sig en demonstration mod Israels deltagelse i Eurovision.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Demonstrationen sker samme dag, som den israelske eurovisiondeltager Eden Golan går på scenen ved musikkonkurrencens anden semifinale.

Det er en samling af propalæstinensiske grupper, der har organiseret bustransporten til Malmø. Alle arrangerede otte busser er fuldt bookede.

Det fortæller talsperson for grupperne Martin Bryld.

- Derudover kommer der også folk med tog. Interessen har været enorm, så det er svært at anslå, hvor mange danskere, der vil deltage, siger han til TT.

I alt forventes mere end 20.000 demonstranter fra forskellige europæiske lande at møde op i Malmø torsdag under parolen "Udeluk Israel fra Eurovision".

Danske demonstranter har op til Eurovision kørt en kampagne, hvor de opfordrer det danske eurovisionhåb Saba til at boykotte musikkonkurrencen.

Saba skal torsdag på scenen kort før den israelske deltager Eden Golan. Hun har tidligere fortalt, at presset har været hårdt, men at hun alligevel står fast på, at hun deltager i musikkonkurrencen.

- Vi mener, at Eurovision ikke bør afholdes i år på grund af Israels deltagelse, men alt tyder på, at hun og andre kunstnere vil deltage. Derfor mobiliserer vi til en fredelig demonstration i stedet, siger Martin Bryld.

Israels tilstedeværelse i Eurovision har vakt vrede på grund af krigen i Gaza.

Israel gik til modangreb efter den væbnede palæstinensiske bevægelse Hamas' angreb på Israel i oktober og har fortsat bombardementerne.

European Broadcasting Union, der arrangerer Eurovision, har udtalt, at grandprixet er en konkurrence mellem public service-udbydere, ikke mellem regeringer.

/ritzau/TT