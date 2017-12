To danske film er med i konkurrence til filmfestival i Berlin

"Den utrolige historie om den kæmpestore pære" og "Danmark" er med i Filmfestivalen i Berlin til februar.

I disse uger melder Filmfestivalen i Berlin ud om programmet til begivenheden, der finder sted 15. til 25. februar, og her er to danske film blevet en del af programmet.

Festivalen har netop løftet sløret for en række film udvalgt til konkurrenceprogrammet Generation, der er målrettet det unge publikum.

Her skal den danske animationsfilm "Den utrolige historie om den kæmpestore pære" af instruktørtrioen Philip Einstein Lipski, Jørgen Lerdam og Amalie Næsby Fick konkurrere i børnefilmkonkurrencen Generation Kplus.

Samtidig er Kasper Rune Larsens debutspillefilm "Danmark" udvalgt til konkurrencen for ungdomsfilm, Generation 14plus.

"Den utrolige historie om den kæmpestore pære" er en filmatisering af Jakob Martin Strids børnebog om elefanten Sebastian og katten Mitcho, der i deres enorme pære sejler ud på et eventyr med pirater, sødrager og spøgelser.

Filmen har siden den danske premiere 12. oktober fået omkring 216.000 gæster i biografen. Det gør den til den fjerdemest sete danske film i år, og så er den solgt til over 100 lande.

Det er det første samarbejde mellem Lipski, Lerdam og Fick, som alle tre har en baggrund i animation.

Lipski debuterede med "Ronal Barbaren", mens Lerdam har en lang række danske og nordiske film bag sig, blandt andet de animerede Olsen Banden-film og filmene om Jungledyret Hugo.

Ungdomsfilmen "Danmark" er Kasper Rune Larsens debutspillefilm. Det er en selvbiografisk skildring af hans opvækst på villaveje og mellem betonblokke i en større dansk provinsby.

Han kalder sin film en kærlighedserklæring til den fortvivlede ungdom.

Hovedpersonen Norge har droppet skolen og holder sig oven vande ved at drømme om at flytte til Aarhus eller Berlin med sin eneste ven Myre.

Det daglige forbrug af hash og øl sætter dog en stopper for ethvert initiativ hos de to unge drenge. Det er først, da Josephine træder ind i Norges liv og påstår at være gravid med hans barn, at der sker noget.

Filmen er instruktørens afgangsprojekt fra den treårige filmskoleuddannelse Super8 i Aarhus.

/ritzau/