Danske forskere i massevis skal gardere mod fake news

300 danske forskere fra universiteter og andre forskningsinstitutioner over hele landet har budt sig til hos Danmarks Nationalleksikon, lex.dk, for at gardere siden mod fake news.

Det meddeler Danmarks Nationalleksikon i en pressemeddelelse.

For forskernes vedkommende vil arbejdet foregå ved siden af deres almindelige forskerjob.

Og det er et supervigtigt stykke arbejde, som forskerne skal i gang med, mener redaktions- og udviklingschef hos lex.dk Erik Henz Kjeldsen.

- Misinformation, desinformation og fake news er noget, som vi oplever dagligt. Det er særligt noget, som vi er bekymrede for, når vi ser øst over og når vi kigger mod USA, siger Erik Henz Kjeldsen.

- Det, at bidrage til, at vi ikke kommer i den situation i Danmark, tror jeg, driver forskerne.

Det er dog et mål, at der skal findes flere end de 300 nye forskere, som allerede er landet.

- Vi regner med, at vi skal bruge cirka 1000 forskere, og de 1000 forskere vil vi gerne have om bord hurtigst muligt, siger Erik Henz Kjeldsen.

Det er nødvendigt med et øget fokus på fake news. For det findes, og udbredelsen skyldes ifølge Erik Henz Kjeldsen blandt andet sociale medier.

- Problemet er, at den information, vi møder på sociale medier, ofte er meget komprimeret og har ofte det formål at skabe et engagement, siger Erik Henz Kjeldsen.

- Et engagement i form af vrede, glæde eller frustration. Så det handler om at tøjle sine følelser og lige tjekke, hvad der er op og ned rent faktamæssigt.

Grunden til den øgede indsats mod fake news skyldes ifølge Erik Henz Kjeldsen de enorme mængder af information, der er på internettet.

Og her vil man nu gøre det nemmere for danskerne at navigere.

- Vi lever i en verden, hvor vi i den grad møder informationer, som vi bliver nødt til at være sikre på, at vi kan stole på.

Ifølge lex.dk har foreningen mere end 1,4 millioner brugere på sitet og mere end 225.000 artikler. Det er de artikler, som forskerne skal opdatere og holde troværdige.

