Danske forskere kaster nyt lys over menneskets forfader

Vores nærmeste forfader, Homo erectus, uddøde for omkring 100.000 år siden. Hvorfor er fortsat ubesvaret.

Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum har været med til at datere, hvornår menneskets nærmeste forfader, Homo erectus, uddøde.

Det skete for mellem 108.000-117.000 år siden, fremgår det af en forskningsartikel i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Homo erectus betyder "det oprejste menneske", og arten er forgænger til den nuværende menneskeart homo sapiens, der betyder "det tænkende menneske".

Den eksisterende viden om, hvornår vores forgænger uddøde, har hidtil været meget begrænset.

Man har opereret på et stort tidsrum på mellem 53.000 til 500.000 år siden.

Men nu er det indsnævret takket været analyser af tolv kraniestykker og to underben fra fund på den indonesiske ø Java, der er det sidst kendte sted, man har fundet Homo erectus.

- Vi er stolte over og glade for, at vi kan bidrage til at fremme vores viden om mennesket og vores planet, siger professor Peter C. Kjærgaard, direktør for Statens Naturvidenskabelige Museum, i en pressemeddelelse.

Det er professor Michael Storey, der har dateret fundene ud fra en måling af gasarten argon.

I sit laboratorie brugte han en laser til at frigive argon, der er indkapslet i vulkansk pimpsten fra området.

Gassen blev herefter målt på laboratoriet ved hjælp af et såkaldt massespektrometer.

Dateringen viser, at Homo erectus har overlevet på Java i mere end 1,4 millioner år.

Det gør Homo erectus til den menneskeart, der har levet længst tid på Jorden.

Til sammenligning har vores egen art, homo sapiens, kun eksisteret i lidt over 300.000 år.

Selv om forskerne nu er blevet klogere på kronologien, er det stadig en gåde, hvorfor Homo erectus uddøde.

- I dag må spørgsmålet være, hvad der forårsagede den eventuelle bortgang af Homo erectus på Java, når arten var så vellykket.

- Svaret kan være klimaændringer, eller at homo sapiens kom til Sydøstasien.

- Men her kan kun yderligere udgravninger og mere aldersdatering give mulighed for en fuld forståelse af historien, siger Michael Storey.

Forskningsprojektet har været ledet af Institute of Technology i Indonesien, Macquarie University i Australien og University of Iowa i USA.

