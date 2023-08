Danske kampfly identificerede russiske fly over Nordsøen

Mandag morgen var to F-16-kampfly på vingerne for at identificere to russiske fly i internationalt luftrum over Nordsøen. Det skriver Forsvaret på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

- De russiske fly var på ikke noget tidspunkt inde i dansk luftrum, lyder det i opdateringen.

Det hollandske luftvåben skrev kort efter klokken 8, at det havde været på vingerne for at afvise et bombefly, der fløj i hollandsk ansvarsområde.

- Flyet blev opsnappet på dansk territorium af den danske QRA, lød det i en opdatering på X. QRA står for Quick Reaction Alert og er et system, som Nato-landene har, der skal sikre luftrummet i forsvarsalliancen.

Ifølge det hollandske medie AD var de russiske fly allerede blevet opsnappet af danske fly, da de hollandske fly blev sendt på vingerne.

Forsvaret ved endnu ikke, hvilke type fly der var tale om, men afviser altså de hollandske oplysninger om, at de russiske fly befandt sig i dansk luftrum.

Det sker ofte, at danske kampfly afviser russiske kampfly, der bevæger sig nær dansk luftrum. Langt sjældnere er det dog, at russiske fly faktisk krænker dansk luftrum.

Sidste år skete det én gang i luften og én gang på havet.

I 2022 var det danske luftberedskab på vingerne 80 gange, hvilket var over dobbelt så mange gange som året før, hvor F-16-fly reagerede 30 gange.

Den danske Quick Force Reaction består af to fly, der hele døgnet er klar til at komme på vingerne.

Flyene står på Flyvestation Skrydstrup i Jylland, hvorfra de bliver sendt afsted, hvis danske radarsystemer opfanger uregistrerede fly i luftrummet nær Danmark.

