Danske kollega om berømt fransk filosof: Han går bort, mens vi har mest brug for ham

Det er kun et års tid siden, at den franske videnskabsfilosof Bruno Latour satte det sidste punktum i det, der blev hans sidste bog. Søndag døde han i Paris efter flere års kræftsygdom. Men hans sidste værk "Notat om den nye økologiske klasse", som nåede at udkomme på dansk den 30. september, er allerede blevet en international bestseller og oversat til flere end ti sprog.

Den franske stjernesociolog og videnskabsfilosof sluttede dermed af med et visionært og nærmest eksistentielt kampråb for en beboelig jord og menneskers rodfæstning i den, som han har brugt sit liv på at analysere. Og det har modtageren af den norske Holbergpris i 2013, den såkaldte ”Nobelpris for humaniora", gjort ved at følge så mange forskellige veje til erkendelse, at han nærmest må beskrives som en akademisk multikunstner.