Støtten til museer ryger over 560 millioner årligt med ny aftale

Tilskuddet til museerne i Danmark løftes med 75 millioner kroner om året med ny politisk aftale.

Det oplyser kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) på et pressemøde torsdag.

Dermed bliver der fra 2025 givet 565,7 millioner kroner i tilskud til de 95 statsanerkendte museer i Danmark hvert år.

- Det betyder, at der er enighed om det her område. Gennemsigtighed og tryghed. Og mulighed for, at flere medborgere i Danmark kan nyde kunsten, vores fortid og måske det, vores fremtid har at byde på, siger ministeren.

Samtidig indføres et nyt tilskudssystem, hvor museerne bliver inddelt i fem kategorier.

Hvilken kategori, det enkelte museum havner i, baseres på en "faglig og skønsmæssig betydning" af museets samling, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Kategorien afgør, hvor stort grundtilskuddet til museet bliver. Der oprettes et nyt museumsnævn, som foretager vurderingen, ligesom nævnet skal vurdere, om et museum skal statsanerkendes eller fratages sin statsanerkendelse.

Er et museum utilfreds med sin placering, kan der klages til museumsnævnet.

Kravene for at blive et statsanerkendt museum er blandt andet en indtjening på mindst fire millioner årligt. Museer på mindre øer kan nøjes med tre millioner kroner årligt.

Der skal være mindst 10.000 besøgende hvert år, på mindre øer 8000.

Museer får med aftalen mulighed for at få et såkaldt incitamentsbaseret tilskud, hvis de har succes. Der måles her på indtjening, antal besøgende og på forskning.

Aftalen sigter desuden efter at give nye museer bedre mulighed for at blive statsanerkendte og dermed berettiget til statstilskud. Lige nu er der 95 museer, men aftalen lægger op til at ændre på det antal.

- Det er det største løft i nyere tid, måske nogensinde, siger Jakob Engel-Schmidt.

/ritzau/