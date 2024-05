Danske Spotify-kunstnere får stor opbakning fra udenlandske lyttere

Streamingplatforme som Spotify er med til at give danske kunstnere muligheden for at nå et internationalt publikum, og det er i høj grad en chance, som de hjemlige musikere har grebet.

En ny opgørelse fra musiktjenesten viser, at 45 procent af alle royalties genereret af danske kunstnere på Spotify sidste år kom fra udlandet.

Det er en del af en større tendens, forklarer svenske Johan Seidefors, der er nordisk musikchef for Spotify.

- Dansk musik skrevet på dansk bliver lyttet til i udlandet, fordi det for mange lyttere handler om følelsen af musik, mere end hvad sangene egentlig handler om, siger han.

- Vi kan se, at musik i det hele taget rejser mere på tværs af landegrænser, og at det i særlig høj grad er en trend drevet af unge mennesker. De er mere åbne for at lytte til ny musik på andre sprog, vurderer han.

I 2023 genererede danske kunstnere over 311 millioner kroner i royalties fra Spotify alene. Det er en stigning på mere end 75 procent siden 2017.

Forklaringen skal både findes i, at flere kunstnere er kommet til i den periode. Men det handler også om, at streamingindustrien er vokset sideløbende.

Spotifys økonomi hænger sådan sammen, at selskabet hvert år udbetaler to tredjedele af sin samlede omsætning til rettighedshaverne. Omsætningen kommer dels fra reklamer og dels fra betalende brugere.

Opgørelsen fra musiktjenesten viser, at 111 danske kunstnere genererede mere end en halv million hver i royalties fra Spotify i 2023. Det svarer til en stigning på 60 procent siden 2018.

Det betyder ikke nødvendigvis, at kunstnerne kan stikke alle pengene i lommen.

Spotify udbetaler nemlig i første omgang pengene til rettighedshaverne af musikken. Det kan sagtens være en uafhængig kunstner, men det kan måske i endnu højere grad være et pladeselskab.

Dermed er det ikke kun musiktjenesten, som har en stemme, i forhold til hvor meget musikerne får udbetalt, da det afhænger af den enkelte aftale.

