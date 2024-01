Dansker frifundet i retssag om folkedrab i Rwanda

En domstol i Rwanda har tirsdag frifundet 56-årige Wenceslas Twagirayezu for at have deltaget i folkedrabet i landet i 1994.

Det oplyser Rasmus Hylleberg, som er ven af den 56-årige mand, til Ritzau.

- Vi har det helt fantastisk. Jeg sidder sammen med Wenceslas' fire børn. Vi er utroligt lettede, siger han.

DR skriver, at man har fået oplyst af familien, at manden er frifundet.

Wenceslas Twagirayezu er dansk statsborger, og han blev udleveret til Rwanda fra Danmark i 2018.

Den rwandiske radiostation Flash Radio Rwanda skriver også om frifindelsen.

- Den særlige domstol for internationale og grænseoverskridende forbrydelser har i Nyanza i det sydlige Rwanda frifundet Wenceslas Twagirayezu, skriver mediet på det sociale medie X.

Den 56-årige mand har siddet fængslet i Rwanda siden december 2018, hvor han blev udleveret fra Danmark.

Han blev anholdt året forinden, efter at dansk politi havde foretaget en efterforskning af anklagerne fra de rwandiske myndigheder.

Da de danske myndigheder besluttede, at den 56-årige mand godt kunne udleveres, indbragte han myndighedernes afgørelse for domstolene.

Her kom det blandt andet frem, at de rwandiske myndigheder mistænkte ham for at have været involveret i drab på mindst 2000 personer.

Udenrigsministeriet har tidligere bekræftet over for Ritzau, at man har ydet konsulær bistand til den 56-årige mand under sagen.

Ritzau forsøger at få bekræftet, om Udenrigsministeriet er bekendt med afgørelsen. Det har ikke været muligt indtil videre torsdag.

