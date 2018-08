Dansker vinder verdens største præmie i e-sportsturnering

Mod alle odds vandt Johan Sundsteins hold verdens største e-sportsturnering, der blev afholdt i Canada.

Danske Johan Sundstein er sammen med sine holdkammerater vinder af verdens største e-sportsturnering kaldet The International i computerspillet Dota 2.

Finalen blev spillet i Vancouver i Canada foran flere tusinde fans, og præmien var på over 75 millioner kroner.

Millioner fulgte med over internettet, da holdet OG i finalen vandt 3-2 over det kinesiske hold PSG.LGD, som er sponseret af den franske fodboldklub Paris Saint-Germain.

- God kamp, LGD spillede fantastisk. Jeg er så glad for at have været en del af de her kampe, skriver 24-årige Johan Sundstein på Twitter.

Et hold i Dota 2 består af fem mand, som skal forsøge at ødelægge modstandernes base, hvilket fører til sejr. Spillet er altså et online strategispil og et af de mest spillede computerspil i verden.

Holdets sejr er bemærkelsesværdig, fordi OG, som holdet hedder, var undertippet og tidligere på sæsonen oplevede et opbrud.

I maj sagde den daværende kaptajn på holdet, at han skiftede til et andet hold og tog en anden spiller fra OG med sig.

Johan Sundstein blev dermed den nye kaptajn for et decimeret hold, som i dag består af to finner, en franskmand, en australier og danske Johan Sundstein. Holdet er sponseret af energidrikken Red Bull.

Skæbnen ville, at de to hold mødte hinanden i kvartfinalen i Vancouver, hvor OG vandt over de to tidligere holdkammeraters nye hold.

Ved det rituelle håndtryk mellem de to hold efter kampen var Johan Sundsteins ansigtsudtryk ikke til at tage fejl af, da han hilste på sin tidligere tætte ven og kaptajn.

I finalen vandt holdet OG første kamp, men tabte de to næste, så der stod 2-1 til det kinesiske hold. OG formåede dog at bevare hovedet koldt og sig selv inde i turneringen ved at vinde den fjerde kamp, selv om det holdt hårdt.

Dermed stod der 2-2, og der var alt at vinde for begge hold inden den femte og afsluttende kamp i finalen.

Modstanderholdet startede endnu engang bedst, men OG formåede at vende kampen, hvilket var kendetegnende for holdet gennem hele turneringen og grunden til, at de kan kalde sig mestre det næste år.

/ritzau/