Danskerne ved for lidt om kolonitiden. Det synes de i hvert fald selv

Ikke offentliggjort forundersøgelse til kommende kolonimuseum viser, at mange føler, de ved for lidt, men færre ønsker, at Danmark skal sige undskyld for kolonitiden

57 procent af danskerne mener, at Danmarks kolonitid er et underbelyst emne, og 67 procent finder det vigtigt, at ”vi ser i øjnene, at Danmark tidligere har været en nation af slavehandlere”. Til gengæld er det kun 35 procent, der mener, at Danmark bør sige undskyld til de tidligere kolonier.