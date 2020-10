De fire bud på karakterskalaer

1. Videreudviklet 7-trins-skala (00, 02, 4, 6, 8, 10, 12):

- Modellen har ingen store spring på midten og ingen negative karakterer.

- Til gengæld giver den ikke mulighed for at anerkende den ekstraordinære præstation.

2. Ny karakterskala (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6):

- Modellen har ingen store spring på midten og ingen negative karakterer.

- Til gengæld giver modellen ikke mulighed for at anerkende den ekstraordinære præstation.

- Eksperterne fremhæver blandt andet, at en hel ny skala giver mulighed for at gentænke karaktersystemet.

3. Genindførelse af 13-skalaen:

- Modellen giver mulighed for at anerkende den ekstraordinære præstation.

- Eksperterne fremhæver blandt andet, at modellen ikke er anvendelig i international sammenhæng.

4. Skala baseret på pointsystemer (den engelske karakterskala):

- Modellen giver mulighed for at anerkende den ekstraordinære præstation.

- Eksperterne fremhæver, at modellen vil medføre en betydelig ændring af det danske karaktersystem, og at den vil passe dårligt til den danske tradition for brede helhedsvurderinger af elevens faglige niveau.

Kilder: Rapporten "Modeller for en ændret karakterskala".

/ritzau/