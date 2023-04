De første æg er lagt i tre sønderjyske storkereder

Fire sønderjyske storkereder er optaget, og i tre af rederne er der allerede lagt æg.

Dermed tegner 2023 til at blive endnu et godt år for storken, vurderer formand for foreningen storkene.dk Jess Frederiksen.

- De første storkepar er dannet meget tidligt i år, og det siger noget om, at vi kan forvente stort rykind af storke i år.

- Vores forventning er, at vi kommer til at se endnu flere ynglende storkepar end sidste år, siger Jess Frederiksen.

Danmark havde tusindvis af ynglende storkepar tilbage i 1800-tallet.

Men de forsvandt gradvist frem mod 2008, da storken blev erklæret uddød i Danmark.

Siden dengang er storken stille og roligt vendt tilbage.

I 2022 var der ni ynglende storkepar herhjemme, som sendte 11 storkeunger på vingerne.

Fremgangen skyldes blandt andet, at flere storke dropper at flyve til Afrika og bliver i Sydvesteuropa for at overvintre.

Det øger bestanden af storke i Europa, især Tyskland der sidste år registrerede cirka 10.000 ynglende storkepar.

- Den tyske storkebestand er eksploderet, og når storkerederne i Tyskland bliver fyldt op, breder storkene sig længere nordpå, siger Jess Frederiksen.

Storkene har meldt deres ankomst til de sønderjyske reder i Smedager, Broderup, Jejsing og Rens.

Derudover er der også et storkepar, der har fundet vej til Gundsølille ved Roskilde.

Endnu har ingen storke slået sig ned i storkerederne på Djursland og Vestjylland, der også er kendte storkelokaliteter.

Det særlige ved storkeparrene i Sønderjylland er, at tre ud af fire par er nye, der ikke har været der tidligere.

Det betyder ifølge Jess Frederiksen, at der kan blive kamp om pladserne, når der i løbet af de kommende uger kommer flere storke til Danmark.

- Når de andre storke kommer - altså dem, der boede der sidste år - kan vi komme til at opleve kamp om pladserne. De vil ikke umiddelbart finde sig i, at deres tidligere hjem er optaget.

- Det kan gå ud over æggene, og det er nok vores største bekymring i øjeblikket, siger Jess Frederiksen.

Der er ifølge storkeformanden etableret 80-100 storkereder i Sønderjylland, så der burde være pladser nok.

- De kommer ikke til at lide bolignød, men storke har det med gerne at ville bo samme sted som sidst og i nærheden af andre storke, og derfor kan der blive slåskampe, siger Jess Frederiksen.

