De frivillige vender tilbage på Roskilde Festival

I disse dage indtages dyrskuepladsen i Roskilde traditionen tro af spændte festivalgæster og nyopslåede telte og pavilloner.

Det hele begyndte lørdag, da portene til campingområdet på dette års Roskilde Festival åbnede.

I år engagerer festivalen op mod 30.000 frivillige. Sådan har det også været tidligere, men ikke i 2022.

Sidste år var festivalen nemlig, ligesom mange andre i Danmark, præget af stor mangel på frivillige. I år er de dog i stor stil vendt tilbage, som sædvanen var inden to års ufrivillig coronapause.

Sådan lyder det fra Annette Jorn, der er vicedirektør for HR, organisation og frivillighed på festivalen.

- Sidste år kom vi simpelthen for sent i gang i forhold til planlægning. Der var coronarestriktioner ret langt ind i året, og det kunne vi simpelthen mærke.

- Det gjorde, at vi ikke fik planlagt og rekrutteret i tide, siger hun.

Annette Jorn fortæller, at man har lært fra sidste år, hvilket betyder, at man er gået i gang langt tidligere med planlægning og prioritering af de frivillige.

- Vi er tilbage på de niveauer, som vi kender fra tidligere. Vi kan i hvert fald også se, at der har været meget større interesse i år, end der var i det særlige år, som 2022 blev, siger vicedirektøren.

Hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde peger analysekonsulent Malthe Lindeholm Sørensen særligt på to årsager til, at der generelt manglede frivillige sidste sommer.

- Når det gælder frivillighed, er det relationer, der skaber relationer. Og når de her netværk bliver brudt eller bliver lukket ned i en årrække, som det har været tilfældet under corona, så skal de bygges op igen, siger han.

- Og så havde folk siddet på deres hænder i to år. Så der var også et udpræget behov for at komme ud og nyde mere end at yde.

Derfor var forventningen på forhånd, at de frivillige ville vende tilbage til festivalerne denne sommer, som man også oplever det på Roskilde Festival.

Malthe Lindholm Sørensen nævner fællesskabet som en afgørende motivation for de frivillige.

- Og så er der oplevelsen af at være en del af noget større. At man som enkelt individ kan bidrage ind i noget større og opleve, hvordan man nærmest kan bygge en hel by op, siger han.

