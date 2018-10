Nordmændene har olie, fjelde, skiskytter og utroligt gode bøger

Det kører for norsk litteratur i øjeblikket med masser af roste udgivelser, hvoraf mange oversættes og sælges til udlandet. Men hvad gør de rigtigt deroppe? Kristeligt Dagblad er gået på jagt efter svaret

”Det går ret godt for nordmændene i øjeblikket, gør det ikke?”.

Det er sådan en ting, man kan høre folk sige med henvisning til lidt af hvert: Norge er blevet et rigt land, godt hjulpet frem af nordsøolien. Naturen har de mere end nok af deroppe. Sportsmæssigt er de i hvert fald på højde med os, i håndbold måske endda lidt bedre og i skisport blandt verdens bedste. Norsk tv er så godt, at dansk tv er begyndt at sende den ene norskproducerede serie efter den anden i bedste sendetid, tænk blot på ”Hjemmebane” og ”SKAM”. Og litterært, ja, der går det også særdeles ”grei”.

Man kan blive helt forpustet ved tanken om alle de gode norske forfattere, der er for tiden. Der er Karl Ove Knausgård (selvfølgelig), Jan Kjærstad, Linn Ullmann, Dag Solstad, Jon Fosse, Herbjørg Wassmo, Geir Gulliksen, Lars Saabye Christensen, Per Petterson, Thomas Espedal og Siri Hustvedt. Og der er også Roy Jacobsen, Helga Flatland, Cecilie Enger, Marit Tusvik og Joachim Førsund.

Og der er de helt friske forfatterskud, som måske bliver de næste store navne i norsk litteratur: Jan Kristoffer Dale eksempelvis, som med tre store bogpriser til debuten ”Arbejdsnæver” (der også er udkommet på dansk) fra sidste år er ganske godt på vej. Og den ligeledes prisnominerede Roskva Koritzinsky, hvis noveller netop er udkommet på dansk og anmeldes længere fremme i sektionen.

Det går bare godt – men hvorfor egentlig? Kristeligt Dagblad har sat sig for at jagte forklaringen på det litterære opsving og begynder på Norges største forlag, Cappelen Damm. Forlagets chef for skønlitteratur, Kari Joynt, blev sidste vinter ”hentet” fra forlaget Oktober, et mindre, men velrenommeret forlag med det altoverskyggende es Karl Ove Knausgård i stalden. Over telefonen fra Oslo, med en frisk efterårsblæst i røret, erklærer hun sig enig i, at det går ”veldig” godt for norsk litteratur i øjeblikket.

”Der er en slags momentum lige nu og en stor selvtillid hos både forlag og forfattere. Men den er ikke kommet af ingenting,” siger hun.

Den åbenlyse årsag til, at der findes både bred og rig norsk litteratur, som gør det godt i udlandet, er den såkaldte ”indkøbsordning”, de norske forlag har med den norske stat, mener Kari Joynt.

”Når der udgives en skønlitterær bog af en vis kvalitet, indkøber staten 703 eksemplarer, som går til bibliotekerne. Det betyder, at alle norske biblioteker er godt repræsenterede med norsk skønlitteratur. Samtidig er en forfatter, som debuterer, garanteret et ganske okay honorar for sin bog. En norsk debutant får i reglen et betydeligt højere honorar for sin bog end en dansk eller svensk debutant. Og så har forlagene et garanteret mindstesalg, som gør, at vi kan satse mere,” siger hun.

Det er en ordning, som er unik i verden – men bestemt ikke gratis, påpeger hun.

”Norge er et rigt land, vi har gode velfærdsordninger, og vi har ressourcer til at satse på kunst og kultur. Jeg ser indkøbsordningen som et valg, der er gjort, fordi man ser bøger og litteratur som en vigtig sprog- og kulturbærer i det samfund, vi har. Som noget, der er kulturbyggende,” siger Kari Joynt.

Men afhænger den gode litteratur af penge? Både og, mener Kari Joynt og giver forfatteren Roy Jacobsen, hvis bøger er solgt til 23 lande, til eksempel.

”Den gode litteratur bliver jo ikke til af penge, den bliver til af sig selv. Men det at få den ud, få en bog udgivet og læst, handler om penge. Roy Jacobsen skrev ni bøger, før han fik sit kommercielle gennembrud. Hvis vi som forlag havde været mere afhængige af, at han solgte bøger, var det ikke sikkert,

han var nået dertil. Men hvis bøger kan finde læsere gennem biblioteker, og det i første omgang er nok, giver det forlagene en mindre finansiel risiko og en større villighed til at satse på litteraturen. Vi kan som forlag aldrig vide med sikkerhed, om en forfatter kommer til at sælge, vi kan lægge en masse arbejde i teksterne uden at vide, om det giver os et større afkast. Men måske sker det efter den niende bog.”

Spørger man forfatterne, ser de også cool cash som en stor del af forklaringen.