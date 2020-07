De Mylius var fan af Fabricius-Bjerre allerede som 16-årig

Siden sin ungdom har musikkender Jørgen de Mylius beundret Bent Fabricius-Bjerre. Han var genial, lyder det.

En genial matador og en nationalmusikalsk helt fra det seneste århundrede.

Det er ordene, som journalist, radiovært i DR og tidligere vært for Dansk Melodi Grand Prix Jørgen de Mylius beskriver komponisten Bent Fabricius-Bjerre med. Fabricius-Bjerres familie oplyser tirsdag, at komponisten er død i en alder af 95 år.

De to har mødt hinanden mange gange, og 74-årige Jørgen de Mylius har været fan af "Matador"-komponisten, siden han var 16 år gammel.

- Han var selv en genial matador, og i musikbranchen var han allerede en legende for mange år siden.

- Jeg beundrede ham allerede som 16-årig, da jeg startede i Danmarks Radio. Der hørte jeg om ham og hans allerførste guldplade i USA for "Alley Cat", som han senere har fortalt mig, at han komponerede på bare ti minutter.

Jørgen de Mylius kalder den afdøde komponist for utrolig venlig og beskeden og "helt ufatteligt god til at skrive vidunderlige melodier".

Bent Fabricius-Bjerre havde i en årrække sommerhus i Tisvildeleje tæt på de Mylius'. Om sommeren cyklede de derfor ofte sammen.

Men Jørgen de Mylius lærte ham forinden at kende gennem Fabricius-Bjerres eget pladeselskab, Metronome Records.

- Jeg lærte ham at kende, fordi han udgav "Dansevise" med Grethe og Jørgen Ingmann, og Jørgen kom jeg til at kende godt. Så på den måde fik jeg lejlighed til at møde ham mange gange, fortæller de Mylius.

Han er ikke bange for at udnævne Fabricius-Bjerre til "en af de absolut største inden for underholdningsmusikken".

- Havde han villet det, kunne han sikkert også have lavet meget andet musik i andre genrer, men underholdning blev hans store gebet.

- Deri har han gjort sig virtuost, lyder det.

Bent Fabricius-Bjerre er uddannet pianist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1946.

Seks år senere, i 1950, stiftede han Metronome Records, som han solgte videre som filmproduktionsselskab i 1997.

Én af de ting, som gjorde Bent Fabricius-Bjerre særligt dygtig, var hans handelstalent, siger Jørgen de Mylius.

- Han var dygtig til at sætte melodier sammen, men samtidig - og det er meget få kunstnere forundt - var han en blændende forretningsmand.

- Han blev en af de største private pladeselskabsejere overhovedet uden indblanding fra internationale selskaber.

- Han er i mine øjne en nationalmusikalsk helt fra det seneste århundrede. Ingen tvivl om det, slår Jørgen de Mylius fast.

/ritzau/