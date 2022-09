De tre statsministerkandidater møder 25.000 unge

De tre statsministerkandidater ved det kommende valg har travlt med en valgkamp forud for et endnu ikke udskrevet valg, men det afholder dem ikke fra at møde 25.000 unge i Valbyparken i København onsdag.

Mette Frederiksen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K) skal alle holde taler ved Ungdommens Folkemøde. Det er en to dages festival, der skal inkludere unge i dialog om politik, demokrati og samfund.

- Vi håber at høre, hvad kandidaterne hver især vil med ungdommen og selvfølgelig også de andre partiledere, siger Ungdommens Folkemødes festivalleder, Alberte Bau Larsen.

Målet med Ungdommens Folkemøde er at give de unge en følelse af, at de også er en del af demokratiet og samfundet.

- Det betyder faktisk enormt meget, at man som ungt menneske kan få lov at møde dem, der træffer beslutninger for ens liv og se dem i øjenhøjde, siger Alberte Bau Larsen.

Også grundet den kommende valgkamp er det så vigtigt, at partilederne og statsministerkandidaterne deltager i Ungdommens Folkemøde.

- Vi er meget nysgerrige på, hvad de vil sige, når de nu står og taler til ungdommen, fordi det er et emne, som vi føler, godt kan blive glemt under en valgkamp. Nu har vi et forum, hvor det er formålet, siger Alberte Bau Larsen.

At stå to meter væk fra statsministeren skubber nemlig til de unges demokratiske selvtillid, mener hun.

Demokratisk selvtillid handler om troen på, at ens deltagelse i demokratiet er vigtig, og at du er i stand til at gøre en forskel i samfundet – blot fordi du bor i et demokrati.

Og den halter efter i Danmark.

De seneste tal fra en global ICCS-undersøgelse fra 2016 viste, at nordiske unges viden om samfundet er meget høj, men at de danske unges demokratiske selvtillid er meget lav sammenlignet med resten af verdens.

Det håber holdet bag Ungdommens Folkemøde, at de kan ændre på.

- Det er det, vi arbejder for og håber, at arrangementet kan bidrage med. At møde folk, som sidder med beslutningsmagten og se, at de tager én alvorligt, siger Alberte Bau Larsen.

Ungdommens Folkemøde starter onsdag klokken 09.00 og har plads til i alt 30.000 unge.

/ritzau/