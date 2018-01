De underjordiske flugtruter

* Der blev gravet omkring 75 tunneler under muren mellem Øst- og Vestberlin under den kolde krig.

* Cirka 25 af tunnelerne nåede at blive brugt som flugtruter. Resten blev opdaget af det østtyske sikkerhedspoliti, inden de stod færdige.

* Den første blev gravet i oktober 1961, bare to måneder efter at muren delte Berlin i to.

* Den sidste tunnel, som man kender til, blev bygget i 1984.

* En tunnel, der går fra kælderen i det tidligere Oswald Berliner Brewery, skal efter planen åbne for offentligheden i løbet af sommeren 2018.

Kilder: New York Times, Der Tagesspiel, Berliner Morgenpost, AP

/ritzau/