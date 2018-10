”Aurore – 50 somre” er seneste eksempel på kulturens stigende fokus på de oversete kvinder

3 stjerner

Der er grøde i filmindustrien. Voksne kvinder vil ikke længere være usynlige. Fransk premiere er med på noderne med glødende skuespillerinde i front

Der er noget enøjet over begreberne kvindefilm, femi-krimi og tøse-tv. For hvad står tilbage, når mænd bliver til mennesker og kvinder til køn?

Der er en bevidstgørelse i gang på tværs af kunstarterne om de oversete kvinder. I billedkunsten kigger man tilbage og genfinder for eksempel surrealisten Rita Kernn-Larsen. I nutidslitteraturen herhjemme stråler Ida Jessen og Merete Pryds Helle som forfattere – ikke som kvinder.

På film viser Ditte Hansen og Louise Mieritz det hele hængende frem. ”Ditte og Louise” handler om at være kvinde, sådan helt kødeligt. ”The Book Club” med Jane Fonda og Diane Keaton handler om at være kvinde, sådan helt kedeligt. Og den premiereaktuelle franske ”Aurore – 50 somre” handler såmænd også om 50-årige Aurore (bedårende Agnès Jaoui), der plages af overgangsalder. Hvorfor skal det være så kropsligt på film?

Det er selvfølgelig på sin plads at lave film om de udfordringer, kvinder møder, når livet tilsyneladende foregår lige ved siden af én. Mens hun står der, lige ved siden af sig selv. Fremmed for alt det nye. Og pludselig usynlig. I ”Aurore – 50 somre” helt konkret, som når skydedørene ikke åbner sig for Aurore, men for de unge par lige bag hende.