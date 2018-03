Dekadent barbari om det dyriske i os

4 stjerner

Claus Carstensens udstilling om det dyriske i mennesket er krævende både visuelt og intellektuelt, men vedkommende og original

Udgangspunktet for Claus Carstensens udstilling ”Becoming Animal” er teologisk og indledes med et citat fra Prædikerens Bog, 3, 18-22: ”Jeg tænkte: Gud har udskilt menneskene, for at de skal indse, at de ikke er andet end dyr. For menneskenes skæbne og dyrenes skæbne er én og samme skæbne: Som den ene dør, sådan dør den anden; de har samme livsånde. Menneskene har ikke noget frem for dyrene. Alt er tomhed!”.