Delrapport fra antiterrorgruppe er mere end to år forsinket

En delrapport fra Bjelke-gruppen, som skal styrke indsatsen mod radikalisering af indsatte, skulle have været færdig i tredje kvartal i 2021. Men den er stadig ikke kommet.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det forventes nu, at gruppens anden delrapport bliver færdiggjort i begyndelsen af 2024, lyder det fra Justitsministeriet.

Bjelke-gruppen blev nedsat i december 2020 for at styrke indsatsen over for terrordømte og personer, der udviser tegn på radikalisering.

Den oprindelige tidsplan lød, at en første delrapport skulle være færdig i andet kvartal i 2021, mens den anden delrapport skulle færdiggøres i tredje kvartal i 2021. Det skriver Jyllands-Posten.

Herefter skulle der laves en endelig rapport, med en langsigtet plan for, hvordan blandt andet radikaliserede indsatte bedst håndteres fremadrettet.

Første delrapport landede i slutningen af tredje kvartal i 2021 ifølge Jyllands-Posten.

I 2021 havde Kriminalforsorgen i løbet af de seneste fem år lavet 521 indberetninger til PET om mistanke om radikalisering.

Indberetningerne relaterede sig til 321 indsatte. Heraf var størstedelen blevet løsladt, da gruppen blev nedsat.

Bjelke-gruppen er navngivet efter den daværende kontraterrorchef hos PET, Henrik Bjelke Hansen. Gruppen er forankret i Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) skriver i en mail til Jyllands-Posten, at der siden angrebet i 2015 er "gennemført en lang række tiltag på området, ligesom der er gennemført markante strafskærpelser".

PET har ikke ønsket at stille op til interview med avisen.

- Arbejdet med færdiggørelse af den anden rapport har taget længere tid end forventet, skriver tjenesten i en mail til Jyllands-Posten.

Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er terrortruslen mod Danmark blevet øget som en konsekvens af det seneste års koranafbrændinger. Også krigen mellem Israel og Hamas er med til at øge trusselsbilledet.

Det skriver FE i den årlige rapport "Udsyn", hvor truslerne mod Danmark vurderes.

