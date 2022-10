Det er vigtigt, at der bliver vist støttet fra hele verden, siger demonstrant og skuespiller Farshad Kholghi.

Demonstranter mødes for at vise støtte til iranere

Klokken 16.00 søndag er demonstranter mødt op på Rådhuspladsen i København. De er samlet for at vise deres støtte til de iranere, der den seneste tid har protesteret mod det iranske styre.

En af dem, der er mødt op på Rådhuspladsen, er skuespiller og komiker Farshad Kholghi.

- Vi demonstrerer for at støtte det iranske oprør - eller den iranske revolution - der er i gang i Iran. Og som har varet en måned nu, siger han.

Selv om Danmark umiddelbart er langt fra Iran, er det vigtigt, at der bliver støttet op om demonstrationerne i Iran, "fordi det er vigtigt, at der bliver vist støtte fra hele verden", fortæller Farshad Kholghi.

Mange af dem, der demonstrerer uden for Iran, er iranere, der er blevet drevet på flugt af det iranske styre, som har haft magten siden 1979.

- Vi samles nu - i Canada, i USA, i forskellige byer i Europa, i Australien - for at vise støtte. For det er det eneste, vi kan gøre.

- Vise støtte til vores landsmænd i Iran og bringe de billeder og videoklip, der kommer. I går var der flere, der blev dræbt. Der var oprør og uroligheder i næsten samtlige byer i Iran. Men billeder er nærmest usete, siger han.

/ritzau/