Den 77-årige legende Maria João Pires havde svoret at indstille sin karriere. Men torsdag lagde hun alligevel vejen forbi Tivoli

Sommersæsonen i Tivolis Koncertsal blev for alvor skudt i gang, da man torsdag aften fik besøg af den efterhånden 77-årige portugisiske pianist Maria João Pires. Hun havde ellers tilbage i 2017 bebudet, at hun ville indstille sin karriere året efter, men lod sig heldigvis overtale. Tivoli har et godt ry, og Pires er så langt fra den eneste stjernemusiker, der har lagt vejen forbi Københavns gamle forlystelseshave.

Pires havde valgt at spille Mozarts sidste klaverkoncert af de ufattelige 27, geniet fra Salzburg nåede at komponere i sit korte liv. Den står i B-dur, og man har traditionelt dateret den til begyndelsen af hans dødsår 1791, men nyere forskning tyder på, at den kan være et, måske to år ældre.