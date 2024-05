Den 98-årige konge af B-film i USA er død

Den amerikanske B-filmproducent, filminstruktør og oscarmodtager Roger Corman er død i en alder af 98 år.

Det oplyser hans datter Catherine Corman i en udtalelse, skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Roger Corman har blandt andet medvirket ved tilblivelsen af film som "Little Shops of Horrors" og "Attack of the Crab Monsters".

Han er ifølge flere medier kendt som "kongen af B-film".

Corman døde torsdag i sit hjem i Santa Monica i den amerikanske delstat Californien, lyder det fra datteren.

- Han var gavmild, åbenhjertig og omsorgsfuld mod alle, som kendte ham, står der i udtalelsen.

- Da han blev spurgt, hvordan han gerne ville huskes, sagde han "jeg er en filmproducent, således (vil jeg huskes, red.)".

Ifølge oscarakademiet har Corman produceret mere end 300 film og haft titel som instruktør på mere end 50 produktioner.

Også film som "Black Scorpion", "Bucket of Blood" og "Bloody Mama" har producentens navn i rulleteksterne.

Han modtog i 2009 en Æres-Oscar for sin "enestående evne til at pleje aspirerende filmskabere ved at skabe et miljø, som ingen filmskole kunne modsvare."

Ifølge AP havde Corman et skarpt øje, når det kom til at se talent i unge filmskabere, der ønskede at få en fod inden for i branchen.

Han gav kendte navne som Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Ron Howard og James Cameron arbejde på sine produktioner, inden de for alvor var brudt igennem.

Roger Corman blev født i byen Detroit i delstaten Michigan og voksede op i Beverly Hills i Californien.

Han gik på Stanford University, hvor han læste til ingeniør, men efter tre år i den amerikanske flåde tog han i stedet hul på karrieren i Hollywood.

Corman blev i 1965 gift med Julie Halloran, der ligeledes har arbejdet som producent i filmbranchen. De har sammen to sønner og to døtre.

/ritzau/