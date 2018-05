Den amerikanske forfatter Tom Wolfe er død

Tom Wolfes navn var knyttet til "New Journalism", som han anvendte i beskrivelser af hippier og rumkapløb

Den amerikanske forfatter og journalist Tom Wolfe, der blandt andet skrev "Mænd af den rette støbning" og "Forfængelighedens Bål" er død, 87 år.

Det oplyser hans agent til nyhedsbureauet AP.

Wolfe døde på et hospital i New York efter at have været indlagt.

Tom Wolfes navn var knyttet til "New Journalism", som han anvendte i beskrivelser af hippiebevægelsen og rumkapløbet.

Han opnåede større udbredelse og berømmelse med romaner om børsmæglere på Manhattan og om advokater i New York og om unge amerikanske universitetsstuderende og deres sexliv.

Hans skrivestil var præget af udråbstegn og selvopfundne ord samt ord i kursiv.

"Forfængelighedens Bål", der blev filmatiseret med filmstjernen Tom Hanks i hovedrollen, var en af de største bestsellere i 1980'erne.

