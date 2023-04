Den amerikanske jazzlegende Ahmad Jamal er død - 92 år

Den amerikanske jazzmusiker Ahmad Jamal er død i en alder af 92 år.

Det oplyser hans enke, Laura Hess-Hey, søndag amerikansk tid ifølge avisen The Washington Post.

Pianisten Ahmad Jamal krediteres blandt andet med at have været en stor indflydelse for Miles Davis.

Hans gennembrud kom i 1958 med albummet "Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me", som lå på Billboards hitliste i over 100 uger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det blev ifølge avisen The New York Times et af de bedst sælgende instrumentale album nogensinde.

I 2007 blev Ahmad Jamal tildelt den franske ridderorden Ordre des Arts et des Lettres.

Og i 2017 fik han en livslang hæder i form af en "Lifetime Achievement Award" fra Grammy, den amerikanske musikindustris svar på filmbranchens Oscar.

Især skyldtes det hans bidrag til at udbrede jazzmusikken til et større publikum.

Ahmad Jamal blev født Frederick Russell Jones i Pittsburgh i delstaten Pennsylvania i 1930.

I 1950 konverterede han til islam og skiftede navn.

Artiklen fortsætter under annoncen

I forbindelse med udgivelsen af en række før ukendte numre skrev avisen The New Yorker i 2022, at Ahmad Jamals musikalske koncept var en af datidens store innovationer.

Vennen Miles Davis skrev i sin selvbiografi om Ahmad Jamal:

- Han slog mig ud med hans forståelse af rum, hans lette anstrøg, hans underdrivelse, og den måde han formulerede noter og akkorder og passager.

I et interview sidste år med The New York Times sagde Ahmad Jamal, at han stadig holdt sig aktiv.

- Jeg udvikler mig stadig, når jeg sætter mig ved klaveret. Jeg får stadig nye idéer.

/ritzau/AFP