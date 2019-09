Den amerikanske rapper Nicki Minaj indstiller karrieren

Den 36-årige rapstjerne Nicki Minaj har annonceret, at hun træder tilbage for at stifte familie.

Den amerikanske rapper Nicki Minaj meddeler, at hun indstiller sin karriere. Det skriver den 36-årige stjerne på Twitter.

- Jeg har besluttet at trække mig tilbage for at stifte familie.

- Jeg ved, at I er glade nu. Til mine fans, bliv ved med at repræsentere mig. Gør det, til jeg dør, lyder det.

Rapperens fans har reageret med både vrede og skuffede kommentarer til opslaget.

Nicki Minaj udgav sit første album, "Pink Friday", i 2010.

Siden da er hun blevet et af verdens helt store kvindelige hiphop-navne med hits som "Starships", "Anaconda" og "Super Bass".

Hendes fjerde album, "Queen", udkom i 2018.

Nicki Minaj lagde for nylig vejen forbi Danmark, da hun i marts optrådte i Royal Arena i København.

/ritzau/