Den bortløbne abe fra Odsherred Rescue Zoo er blevet fanget

Aben Milan, der stak af fra Odsherred Rescue Zoo tilbage i juni, er nu blevet fanget.

Det skriver TV2 ØST.

Kapucineraben er blevet spottet flere gange i det nordlige Sjælland i løbet af de sidste par måneder.

Søndag morgen dukkede den op på en adresse i Klint i Nykøbing Sjælland, hvor det lykkedes et ægtepar at fange den.

Ved hjælp af en banan fik ægteparret lokket aben ind i et drivhus, hvorefter de fik tilkaldt personalet fra Odsherred Rescue Zoo, der kom og hentede den.

Ifølge Joan Thygesen, der er Odsherred Rescue Zoos indehaver, har eftersøgningen fyldt meget.

- Vi har været ude at lede efter ham hver dag. Vi har været to-tre hold, der har været på udkig efter ham hele tiden. Det har været alt fra Årstoften til Grevinge til Nykøbing og Rørvig, siger Joan Thygesen.

De endte med at bede lokalsamfundet om hjælp på de sociale medier, hvilket altså endte med at have effekt.

/ritzau/