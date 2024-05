Den danske rapper Branco udgiver album og stopper karrieren

Rapperen Branco indstiller sin musikkarriere.

Det oplyser han i en video på Instagram.

- Som I ved, har alting en ende. Intet varer evigt. Vi har alle en udløbsdato, og intet af det her kan vi tage med os, når vi en dag siger farvel. Så jeg stopper her, fortæller Branco i videoen.

For at afrunde karrieren udgiver han et sidste album, "Baba Business 3", der udkommer 24. maj.

I videoen fortæller rapperen yderligere, at han ikke "forsvinder".

- Tværtimod. Jeg kommer til at træde først og lave nye fodspor, som andre kan følge, men det bliver ikke igennem musikken, siger Branco i videoen.

Grunden til karrierestoppet er, at han har opnået det, han skulle i musikken, fortæller rapperen til Ekstra Bladet.

- Det er en beslutning, jeg har taget, fordi jeg har fire børn og mange ting at se til. Musikerlivet clasher lidt med det, og hvis jeg ikke kan gøre det 100 procent, så gør jeg det ikke, siger Branco til mediet.

Hvad han fremover præcist skal beskæftige sig med, oplyser han ikke i Instagram-opslaget, men over for Ekstra Bladet afslører rapperen, at han skal producere "noget film".

- Jeg kan ikke helt komme nærmere de projekter endnu, men det er noget, jeg skal sætte hele år af til. Det er ikke inden for musikkens verden, men det er noget på det store lærred, siger han til mediet.

Branco, der har det borgerlige navne Benjamin Cimatu, brød igennem på den danske rapscene for omkring ti år siden som del af duoen MellemFingaMuzik med makkeren Stepz.

Han er blandt andet kendt for numrene "London Town" og "All In". Desuden har han lavet flere sange med blandt andre kunstnerne Gilli, Gobs og Benny Jamz.

Rapperen udgav sit første soloalbum, "Baba Business", i 2019.

Året efter høstede han hele tre statuetter til Danish Music Awards, der uddeles af musikselskabernes brancheorganisation.

To af priserne delte Branco med kollegaen Gilli for at have leveret Årets Album med deres fælles plade, "Euro Connection", og for at have kreeret Årets Streaminghit med "London Town".

Den sidste statuette fik Branco på egen hånd som Årets Solist. "Baba Business" fra 2019 blev fulgt op med pladen "Baba Business 2" i 2021.

Senest har Branco medvirket i Kanal 5- og discovery+-programmet "Over Atlanten" i begyndelsen af 2024.

Her sejlede han fra Caribien over Atlanterhavet til Portugals kyst sammen med tv-vært Sarah Grünewald, bagedystdeltager Rosa Kildahl, youtuber Rasmus Brohave, skuespiller Jonathan Harboe og kendiskok Nikolas Strangas.

Privat er rapperen gift og far til fire børn.

