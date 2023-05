Den der lever stille vinder tre internationale filmpriser

Mens de danske anmelderne modtog filmatiseringen af forfatteren Leonora Christina Skovs selvbiografiske bestseller "Den der lever stille" noget blandet, har den fået fornem international anerkendelse.

Filmen har vundet tre priser på den amerikanske filmfestival WorldFest Houston, den ældste uafhængige filmfestival i verden.

Ifølge WorldFest Houston er "Den, der lever stille" den Bedste Udenlandske Film.

Skuespillerinden Frederikke Dahl Hansen, der portrætterer Leonora Christina Skov, er ifølge WorldFest Houston årets Bedste Skuespiller. Og så har Puk Grasten vundet prisen som Bedste Instruktør - en hæder, der tidligere er blevet tildelt blandt andre Steven Spielberg, Francis Ford Coppola og David Lynch.

Leonora Christina Skov har tidligere kaldt filmatiseringen en unik filmisk tilføjelse til læseoplevelsen:

- Puk Grasten har omskabt historien og universet til et nyt, originalt værk, og det kan jeg kun bifalde. Jeg synes oprigtigt, at den film er en ekstraordinær bedrift og fuldstændig tro mod de grundfølelser, som jeg om nogen kender, har Leonora Christina Skov udtalt til Nordisk Film.

Filmatiseringen af "Den, der lever stille" er frit baseret på Leonora Christina Skovs bog og skildrer hendes dysfunktionelle opvækst.

Moren truede, siden Leonora Christina Skov sprang ud som lesbisk, med at dø fra familien. Det fik Leonora Christina Skov til at tage afstand fra begge sine forældre.

Men da Leonora Christina Skov finder ud af, at hendes mor er kommet på hospice og giver hende skylden for at være ramt af brystkræft, bliver hun suget ind i et virvar af følelser og barndomsminder, som får hende til at tvivle på, hvad der er virkelighed og fantasi.

Leonora Christina Skov blev tildelt de danske boghandleres pris, De Gyldne Laurbær, i 2019 for "Den, der lever stille".

/ritzau/