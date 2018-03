Tidligere ærkebiskop: Den dybeste frihed er ikke uafhængighed, men forbundethed

Tidligere ærkebiskop af Canterbury Rowan Williams ser tidens jagt på individuel frihed som en farlig kurs. Han anbefaler alle at læse den russiske forfatter Dostojevskij, der om nogen forstod at vise, hvad der sker, hvis vi erstatter Gud med individuelle ønsker og behov

Rowan Williams var teenager, da han første gang stødte på den russiske forfatter Fjodor Dostojevskij. I skolen havde Williams fået som lektie at læse uddrag af bogen ”Brødrene Karamazov”, og mødet med ”den dostojevskijske verden”, som han betegner det særlige univers i forfatterskabet, har lige siden været afgørende for ham. Som menneske, som kristen og som teolog.

Den tidligere ærkebiskop af Canterbury, der fra december 2002 til december 2012 var åndeligt overhoved for den anglikanske kirkeretning på verdensplan, er denne tirsdag på et kort visit i Danmark for at deltage i en fejring af ”Dostojevskij på scenen” ved en begivenhed i Kapellet på Assistens Kirkegård.