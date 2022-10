Den folkekære og klassiske komponist Fuzzy er død - 83 år

Multimusikeren Jens Vilhelm Pedersen er torsdag morgen død i en alder af 83 år. Det oplyser familien til Ritzau.

Han er også kendt under kælenavnet Fuzzy og for at bevæge sig frit rundt i mange musikformer.

Trods sin klassiske og teoretiske baggrund nåede han at blive hvermandseje, hvilket er få danske komponister forundt.

Han er blandt andet kendt for det iørefaldende tema til DR's tv-serie "En by i provinsen", som lagde gaderne øde i slutningen af 1970'erne.

Han studerede hos klassiske ikoner som Nørgård, Stockhausen og Ligeti.

Ikke desto mindre blev han kendt af hvert barn i landet for eksempelvis tv-serien Fuzzys Værksted, jazzede opdateringer af De Små Synger og for musikken til en stribe film og sceniske værker.

Med sin alsidige musikbegavelse har Fuzzy i det hele taget bevæget sig i mange musikarter og aldrig lagt skjul på, at han holdt af udfordringerne i dem alle - også som udøvende musiker på piano og klarinet.

Fuzzy havde diplomeksamen i komposition, og indtil 1978 var han docent i musikhistorie og musikteori på Det Jyske Musikkonservatorium.

Som komponist har han ud over orkester-, kor- og kammermusikværker hovedsageligt beskæftiget sig med elektroakustisk musik, ofte i forbindelse med ballet, teater og film.

Til Den Sorte Diamant i København har han komponeret det elektroakustiske værk Katalog i 52 dele - en for hver af årets uger, og for kongehuset har han komponeret Kronprins Frederiks Honnørmarch.

En opera er det også blevet til "Heksemutter Mortensen og den fede Kalkun" til tekst af Rune T. Kidde og på bestilling af Den Kgl. Opera.

Karakteristisk for ham var, at han var blandt de første danske komponister, der af hjertet tog computeren til sig - ikke alene i kompositionsprocessen, men også i udførelsen.

Han så computeren som en enestående demokratiserende faktor og mente, at "nu er komposition en mulighed for alle".

Blandt de film, Fuzzy har skrevet musikken til, er "Dansen om Regitze", "Honningmåne" og "Her i Nærheden".

For tv har han komponeret musikken til blandt andet "En by i provinsen", "Aladdin", "Lykkeper" og "Bryggeren".

Fuzzy er gennem årene blevet tildelt mange hæderspriser, og i 1998 kom han på finansloven med et livsvarigt legat.

Kælenavnet skyldes en vis lighed med en amerikansk westernskuespiller i William Boyds mange Hoppalong Cassidy-film.

/ritzau/