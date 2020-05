Den Gamle By genåbner med plexiglas og spritdispensere

Det skærer i hjertet på museumsdirektør, at bygninger fra 1800-tallet må udstyres med plexiglas og håndsprit.

Mandag stryger flagene til tops i de brostensbelagte gader i Den Gamle By i Aarhus.

Der er gået mere end to måneder, siden købstadsmuseet blev lukket ned som følge af coronakrisen.

Det har set sort ud, men nu lysner det, lyder det fra direktør Thomas Bloch Ravn.

- Aldrig har vi haft lukket så længe, så det er dejligt, at vi nu kan åbne igen. Det bliver en festdag. Vi hejser alle flag, og dem har vi rigtig mange af, siger han.

Det var onsdag i sidste uge, at partierne i Folketinget blev enige om at tillade, at blandt andet museer, akvarier, zoologiske haver og biografer kan genåbne.

Den Gamle By har brugt de seneste dage på at blive helt klar.

Det indebærer noget inventar, som museumsdirektøren aldrig havde troet, han skulle se i sit museum:

- Når man er i Den Gamle By, er idéen jo, at man skal føle, at man er i en anden tid.

- Så der er ingen tvivl om, at det forstyrrer, når der for eksempel hænger plexiglas i det gamle bageri mellem ekspedienten og publikum, siger direktøren.

Plexiglas i bageriet fra 1885 er ikke det eneste sted, de nye forholdsregler mod coronasmitte kommer til syne.

Der er sat omkring 30 stativer op med håndsprit, og flere steder er publikumsveje blevet ensrettet.

Det skærer i hjertet på museumsdirektøren, men hensynet til at forebygge smittespredning har første prioritet.

- Som den, der altid håndhæver, at vi ikke må have biler i gademiljøet, når museet er åbent, så gør det selvfølgelig ondt.

- Om det er et halvt eller et helt år, vi skal tage de her forholdsregler, ved vi jo ikke. Men så går det nok også over igen, og vi kan vende tilbage til gode gamle dage, siger han.

Museet, der de seneste år har haft mellem 500.000 og 600.000 gæster om året, går ifølge direktøren en svær tid i møde.

Det skyldes, at udenlandske turister normalt fylder meget i gaderne i Den Gamle By.

Men de vender næppe tilbage lige med det første.

- Vi ser ind i en nedgang i omsætning og besøgstal på mellem 25 og 40 procent, siger Thomas Bloch Ravn.

Han sætter dog sin lid til diverse hjælpepakker.

Desuden er der indsamlet halvanden million kroner via Facebook til støtte for museet.

- Vi har oplevet en enorm folkelig opbakning. Det varmer mit gamle museumshjerte, siger Thomas Bloch Ravn.

/ritzau/