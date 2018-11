Dansk storfilm er en værdig markering af Den Store Krigs uhyrlige rædsler

5 stjerner

Den flotte danske storfilm ”I krig og kærlighed” handler om en sønderjysk skæbne under Første Verdenskrig, hvor krigen ødelagde mennesker og familier

I søndags var det 100-årsdagen for afslutningen af Første Verdenskrig. En krig, der slet ikke fylder så meget i nutids-danskernes bevidsthed som for eksempel 1864 og Anden Verdenskrig – og dog! Går man til det sønderjyske, er det helt anderledes. 30.000 sønderjyske mænd måtte drage i krig under et andet flag end deres eget. 5-6000 af dem overlevede ikke krigen. Hvert et sogn i Sønderjylland har sine faldne unge mænd. 2500 deserterede fra den tyske hær.

Det er baggrunden for Kasper Torstings store flotte filmfortælling ”I krig og kærlighed”. Den handler om krigens rædsler og familielivets turbulens, når manden skal i krig, og ingen ved, hvornår han kommer hjem, eller om han gør det.

Esben Mikkelsen (Sebastian Jessen) er familiefar og møller fra Als. Han er gift med Kirstine (Rosalinde Mynster). De har en lille dreng, Karl. Esben har været soldat på Vestfronten i Frankrig i tre år, da vi møder ham i oktober 1917. Han sidder ved fronten og ser på det lille sort-hvide billede af sin lille familie. Han længes hjem. Han er sammen med sin bedste ven, Jes (Morten Brovn), der også har en kæreste, Marie, hjemme på Als. Lidt efter hvirvles de ind i krigshelvedet, og Esben dræber en franskmand, der også lige før slaget har siddet og set på et sort-hvidt billede af sin familie. Krigens absurditet. Soldaterne vil bare hjem.