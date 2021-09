Den italienske region Marche byder på hyggelige og kulturhistorisk interessante byer

Toscana tiltrækker velfortjent opmærksomhed for sine fine kulturbyer som Firenze, Siena og Pisa – for blot at nævne tre af de mest kendte. Men i det centrale Italien er det imidlertid også værd at kigge mod øst til regionen Marche, der byder på meget mere end badebyer på stribe langs Adriaterhavskysten.