Den amerikanske tv-veteran Regis Philbin er død. Han blev 88 år. Han har rekorden for flest timer på skærmen.

Den kendte amerikanske tv-vært Regis Philbin er død i en alder af 88 år.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I 1988 blev han vært på "Live with Regis and Kathie Lee", ligesom han senere har været vært på "America's Got Talent" og "Who Want to Be a Millionaire", og en lang række andre programmer.

Han har desuden spillet med i utallige amerikanske film.

Ifølge Guinness World Record har han verdensrekorden for flest timer på tv-skærmen i USA.

I 2009 berettede rekordbogen således om, at han havde været på skærmen i 16.343 timer.

I en meddelelse fra Philbins familie takker man hans fans for deres støtte igennem Philbins 60-årige karriere.

- Hans familie og venner vil for altid være taknemmelige for den tid, vi tilbragte med ham - for hans varme, hans legendariske sans for humor, og hans usædvanlige evne til at gøre hver dag til noget spændende at tale om, står der ifølge Reuters.

- Vi takker hans fans og beundrere for deres fantastiske støtte i hans 60 år lange karriere og beder om fred, imens vi sørger over hans død, slutter familien.

Han efterlader sig sin hustru, Joy Philbin, og deres to døtre, J. J. Philbin og Joanna Philbin, ligesom han efterlader sig datteren Amy Philbin fra et andet ægteskab.

/ritzau/