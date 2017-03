Den legendariske fotograf, der så hele Israels historie gennem sin linse

David Rubinger er ophavsmand til en lang række verdensberømte fotos af afgørende øjeblikke i Israels udvikling. Nu er han død, 92 år. Hanne Foighel mødte Rubinger i hjemmet i Jerusalem, kort før han sov ind

”Tag min kage væk,” siger David Rubinger til sin husholderske. ”Hvorfor?”, spørger hun i en let små-fornærmet tone. ”Fordi jeg allerede har spist kage på min formiddagstur til byen. Jeg gik til juveleren for at købe en lille guldkæde med ordene ’Fra din oldefar’ til mit femte oldebarn, en pige, der blev født i fredags, og det fejrede jeg på konditoriet. Når hun engang bliver stor nok til at læse, hvad der står, er jeg for længst død,” lød svaret fra Rubinger.

Replikskiftet fandt sted for godt tre måneder siden, hvor jeg mødte den verdensberømte fotograf på hans kontor. Det ligger på anden sal i hans hjem gennem en menneskealder, en toetagers villa i Jerusalems gamle centrum, Katamon-kvarteret, bygget i Jerusalem-sten omgivet af en lille have. Væggene er tapetseret med Rubingers indrammede fotografier af alverdens statsledere og berømtheder, alle med håndskrevne hilsener til fotografen. Nu er han død, 92 år. Han sov stille ind, få meter fra sine elskede fotografier på hjemmekontoret.

David Rubinger var fotografen bag det ikoniske billede af tre israelske soldater ved Grædemuren under Seksdageskrigen i 1967. Men det var