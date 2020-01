Ukendte gerningsmænd har skrevet "Free Hong Kong" på Den Lille Havfrue i København.

Den Lille Havfrue på Langelinie i København er natten til mandag blevet udsat for hærværk.

Det oplyser Københavns Politi til BT.

- Ukendte gerningsmænd har i løbet af natten skrevet grafitti på den sten, havfruen sidder på, fortæller vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen til mediet.

Gerningsmændene har skrevet "Free Hong Kong" med store røde bogstaver.

Politiet, som rykkede ud til stedet omkring klokken seks mandag morgen, ved endnu ikke præcist, hvornår hærværket er blevet lavet.

Fra morgenstunden har politiet gennemsøgt gerningsstedet med hunde.

Politiet har også ledt efter spor i området. Der er blandt andet interesse for at finde noget af malingen, skabelonen og de spraydåser, som gerningsmændene har brugt.

Politiet forsøger ligeledes at indsamle videomateriale fra området, som måske kan hjælpe med at kaste lys over, hvem gerningsmændene er.

Det er ikke første gang, at Den Lille Havfrue er blevet udsat for hærværk. Flere gange igennem årenes løb har man således været nødt til at udbedre hærværk mod statuen.

Op til flere gange har havfruen fået savet sit hoved af, ligesom hendes ene arm er blevet det. Der er også blevet hældt maling ud over hende flere gange.

Den Lille Havfrue er lavet af billedhuggeren Edvard Eriksen og modelleret efter hans kone, Eline.

Figuren er billedhuggerkunstens legemliggørelse af havfruen i H.C. Andersens berømte eventyr.

Statuen er en gave til byen København, skænket af brygger Carl Jacobsen, der var søn af Carlsbergs grundlægger, J.C. Jacobsen.

/ritzau/