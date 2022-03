Ukendte gerningsmænd har malet et hagekors og bogstavet Z på sten, hvor Den Lille Havfrue sidder.

Den Lille Havfrue er igen blevet udsat for hærværk

Statuen Den Lille Havfrue på Langelinie i København er blevet udsat for hærværk.

Det skriver B.T.

På stenen hvor havfruen sidder, er der blevet tegnet et hagekors med et lighedstegn til et Z.

Bogstavet Z bliver i øjeblikket brugt på kampvogne og andre militære køretøjer i Ukraine, og det er blevet et symbol på støtte til det, som præsident Vladimir Putin betegner som en "særlig militæroperation".

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er dog uklart, om tegnet ved Den Lille Havfrue er en direkte henvisning til den betydning.

Men Københavns Politi betragter hærværket som politisk motiveret. Det siger vagtchef Jesper Frandsen til B.T.

Billeder fra stedet søndag aften viser, at der tilsyneladende er brugt sort spraymaling til hærværket. Det, der er malet, fylder en stor del af den side af stenen, som vender ind imod land.

Det er ikke første gang, at statuen på Langelinie er blevet udsat for hærværk.

Den Lille Havfrue har eksempelvis fået savet hovedet af flere gange.

Den Lille Havfrue er udformet af billedhuggeren Edvard Eriksen og modelleret efter hans kone, Eline. Figuren er billedhuggerens legemliggørelse af havfruen i H.C. Andersens berømte eventyr "Den lille Havfrue".

Statuen var en gave til København skænket af brygger Carl Jacobsen, der var søn af Carlsbergs grundlægger, J.C. Jacobsen. Den blev opstillet på Langelinie i 1913.

/ritzau/