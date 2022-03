Den Lille Havfrue har igen været udsat for hærværk. Hvorfor går det altid ud over hende?

Søndag aften fik hun uønsket opmærksomhed igen. Den lille Havfrue ved Langelinie i København har fået spraymalet bogstavet Z på sig efterfulgt af et lighedstegn og et hagekors. Selvom man ikke ved det med sikkerhed, fordi ingen har taget ansvaret for hærværket, er det i disse tider nærliggende at tolke beskeden som en henvisning til krigen i Ukraine. Her bruges bogstavet Z til at markere støtte til det, som præsident Vladimir Putin betegner som en "særlig militæroperation".

Skriften på Den Lille Havfrue kan derfor tolkes som ”Z er lig med nazisme”. Samme symboler er blevet brugt som en del af hærværk begået mod den russisk-ortodokse kirke i København i weekenden.