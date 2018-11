Frodigt vibrerende malerier på Louisiana

5 stjerner

Den britisk-amerikanske maler Cecily Brown gæster kunstmuseet Louisiana med sine kropsligt forankrede, koloristisk virtuose og frodigt vibrerende malerier, der vipper på kanten mellem abstraktion og figuration

Cecily Brown (født 1969) vil nok være et nyt bekendtskab for mange skandinaviske gæster, som i de næste måneder lægger vejen forbi Louisiana i Humlebæk. Men jeg spår, at få vil glemme hendes kunst efter at have set udstillingen. Tidligere har Louisiana i denne serie med fokus på malerkunst vist udstillinger med fremtrædende internationale kunstnere som Peter Doig, Tal R og Daniel Richter.

Udstillingstitlen, ”Where, When, How Often and with Whom” (hvor, hvornår, hvor hyppigt og med hvem), er tvetydig. Dels giver den associationer til en forbrydelse, som er ved at blive opklaret, dels giver den associationer i retning af et eller flere erotiske forhold. Især hvad angår det sidste: ”and with Whom” – tænker man uvilkårligt på Browns britiske kollega Tracey Emin (født 1963), hvis feministiske og selvbiografiske kunst repræsenterer alt, hvad der har at gøre med dårlig opførsel. Såsom gennembrudsværket ”Everyone I Have Ever Slept with. 1963-95” – et telt med 102 navne på dem, som hun indtil da havde sovet sammen med, fra bedstemoren til kærester og korte affærer.

Men i modsætning til Emin, der benytter allehånde medier og materialer – på det seneste især håndskrevne sentenser, bøjet i neon – så er Cecily Brown en genuin maler og det med stort M. Hun forholder sig bevidst til kunsthistorien og ”stjæler” målrettet fra dens enorme billedbank. Det slår én umiddelbart, hvor meget hendes kunst kan minde om Londonskolens store navne som Lucian Freud (den brækkede palet), Francis Bacon (de muterede ansigter) og Frank Auerbach (de modsatrettede penselstrøg), men også med amerikanske malere som Philip Guston, Elaine og Willem de Kooning med flere. Derudover interesserer hun sig for langt ældre forbilleder som Bruegel, Bosch, Goya, Hogarth, Géricault og Manet, som hun har kopieret så mange gange, at hun kender deres greb, kolorit og kompositionsformer og kan anvende disse intuitivt under arbejdet med motiverne. Hun har altid en idé om, hvad hun vil male, når hun tager ”hul” på et nyt, hvidt lærred, men undervejs leder maleriet hende nye steder hen og overtager så at sige kommandoen under arbejdet. Ligesom processen – billedets egen udviklingshistorie og den tid (ofte er værkerne år undervejs) – er aflæselig i værkerne, som et produkt af mange beslutninger, mange modsatrettede og flakkende penselstrøg og overmalinger, der har fundet sted, hvilket giver malerierne energi og intensitet – og tidslighed.

Brown overrasker som få andre kvindelige kunstnere ved at kaste et nysgerrigt-vovet blik på mandekroppen – også den nøgne, og under flere af hendes mange gruppeportrætter ulmer noget aggressivt og farligt. Det er noget af dette, som samlere og museer værdsætter hos kunstneren, hvis værker da også har opnået skyhøje priser.

Brown vidste tidligt, at hun ville være maler og det i en tid, hvor maleriet som helhed – især det figurative – var no go. Hun er nogenlunde på alder med de fremstormende YBA = Young British Artists, der bragede igennem i 1990’ernes London, men hun passede ikke ind i deres cool stil, for hun var alt for ”varm” og flyttede desuden allerede i 1994 til New York, hvor hun blev en del af den amerikanske kunstscene.