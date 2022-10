Den personlige fortællings grand old lady: Franske Annie Ernaux modtager Nobelprisen i litteratur

Forfatteren Annie Ernaux voksede op i små kår i en lille nordfransk by, og hun er blevet kaldt en stemme fra folkedybet i den ellers meget elitære franske litteraturverden. Men torsdag eftermiddag tog hun i en alder af 82 år springet op i bogverdenens allerøverste klasse som årets modtager af Nobelprisen i litteratur.

Ifølge Nobelkomiteen får den franske forfatter prisen "for det mod og den kliniske skarphed, hvormed hun afdækker den personlige erindrings rødder, fremmedgørelse og kollektive rammer", som det blev formuleret, da komiteen på et pressemøde i Stockholm løftede sløret for årets vinder. Selv vidste Annie Ernaux intet om tildelingen, før hun umiddelbart efter afsløringen blev ringet op af Sveriges Television.