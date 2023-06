Den Pulitzer-vindende forfatter Cormac McCarthy er død

Den amerikanske forfatter Cormac McCarthy er død tirsdag som 89-årig.

Det oplyser hans forlag, Penguin Random House, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Cormac McCarthy står bag bøger som "All the Pretty Horses" og "No Country for Old Men".

McCarthy anses af flere som værende den bedste amerikanske forfatter siden Ernest Hemingway eller William Faulkner - to forfattere han ofte blev sammenlignet med.

Hans bog "The Road" sikrede ham en Pulitzer-pris i 2006.

McCarthy døde af naturlige årsager i sit hjem i Santa Fe i delstaten New Mexico.

/ritzau/Reuters